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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:50 م
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العراق يخصص 105 مليارات دينار لتطوير ودعم المشروعات فى بغداد والبصرة

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:41 ص
العراق يخصص 105 مليارات دينار لتطوير ودعم المشروعات فى بغداد والبصرة رئيس وزراء العراق حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة المالية العراقية اليوم الاثنين، تخصيص مبلغ 8,5 مليار دينار لتطوير بغداد، و97 مليار دينار لدعم المشروعات فى البصرة .

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) " إنها خصصت مبالغ بقيمة 8,5 مليار دينار من أصل 16 مليار دينار لتطوير العاصمة بغداد من أجل تمويل بعض المشاريع التى تلبى حاجات المواطنين من الخدمات"، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الأموال يأتى حسب قرار مجلس الوزراء المرقم 171 قرارات خلية الازمة لسنة 2018 " .

وأضافت أن الخدمات التى سيتم شمولها بالمبالغ هى الماء وشبكات المجارى والكهرباء، مؤكدة أن العمل جارى على إكمال المبالغ ومناقلتها.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أنها قامت بتمويل أكثر من 97 مليار دينار من ضمن مبالغ البترودولار التشغيلية من أجل تحسين واقع الخدمات لمواطنى محافظة البصرة .

يذكر أن معظم المحافظات العراقية تعانى من قلة الخدمات البلدية، مما أدى إلى خروج احتجاجات تطالب بتحسينها ومحاسبة المفسدين .

 


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