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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:18 م
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العثور على جثة مواطن مقتولا داخل شقته بدار السلام والنيابة تحقق

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:25 م
العثور على جثة مواطن مقتولا داخل شقته بدار السلام والنيابة تحقق جثة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن يحمل الجنسية البلجيكية مقتول، داخل شقته بمنطقة دار السلام، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العاما للتحقيق.

وتلقى ضباط مباحث قسم دار السلام، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود بلاغ من الاهالى، بالعثور على جثة مصرى يحمل الجنسية البلجيكية مقتول داخل شقته، وذلك بعد خروج رائحة كريهة من داخل الشقة، فقام الجيران بمحاولة الطرق على الباب، وعندما لم يتم الاستجابة قاموا بإخطار الشرطة.

وكشفت التحريات الاولية، أن الضحية يبلغ من العمر 60 عاما، ويحمل الجنسية البلجيكية ويعيش وحيدا، وتحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض على مدير أمن القاهرة أمر بإحالتها للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات.


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