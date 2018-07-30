الشرطة البلجيكية تعانى من نقص أكثر من 3700 فرد فى مختلف القطاعات

كتب: أحمد علوى

قالت وسائل إعلام بلجيكية، إن الشرطة البلجيكية تعانى من نقص فى الموظفين، وتفتقر إلى ما مجموعه 3707 أفراد معظمهم فى المدن الكبرى، وأوضحت تقارير إعلامية، أن العدد الإجمالى ينقسم إلى 1610 أفراد فى الشرطة الفيدرالية و2097 فى الشرطة المحلية.

وحسب التقرير الذى نشرته اليوم الاثنين صحيفتى هيت نيوزبلاد، ودو ستاندارد البلجيكيتان، فإن النقص يبقى عموما فى ثلاثة أرباع مناطق الشرطة حيث هناك عدد أقل من وكلاء.

وقال فنسان هوسن، أحد قادة الشرطة الفيدرالية، إن نقص الموظفين له عواقب على أرض الواقع، ويضيف "كثيرا ما تقرر الشرطة القيام بدوريات أقل بسبب نقص الضباط".

وتحث نقابات الشرطة وزير الداخلية جون جامبون لتسريع عملية التوظيف، لكن مكتبه يقول إن الإطار التشريعى الحالى للموظفين لا يسمح بذلك.

من جانبها، تحاول إدارات التفتيش العامة على الشرطة الاتحادية البلجيكية، معالجة النقص الخطير الذى تم حصره مؤخرا فى عدد موظفيها، وهو ما سوف يؤثر سلبا على أداء الجهات الأمنية.

وأجمعت إدارات التفتيش البلجيكية فى بيان مشترك، على "أن هذا النقص لم يكن أبدا كبيرا من قبل، ولكننا الآن أصبح النقص كبير، حيث يتوجب علينا كوحدة مراقبة لقوة الشرطة العمل بطاقتنا الحالية والتى تبلغ 75% فقط ".