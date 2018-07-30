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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:44 ص
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السيطرة على حريق هائل شب داخل محل بقالة نتيجة ماس كهربائى بالمنوفية

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:47 ص
السيطرة على حريق هائل شب داخل محل بقالة نتيجة ماس كهربائى بالمنوفية سيارات اطفاء - ارشيفية
المنوفية- محمد فتحى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل بقالة بمدينة شبين الكوم، بسبب ماس كهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة  يفيد بنشوب بمحل بقالة  بالقرب من موقف الشهداء بمدينة شبين الكوم، دائرة القسم.
 
بالانتقال وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بمحل بقالة أسفل عقار مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 40 متر تقريبا ملك " ف .م .ا  "  51 عاما مؤهل عالى ومقيم الحى القبلى بمدينة شبين الكوم – دائرة القسم ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات التلفيات إحتراق ، ثلاث ثلاجات مبرد- ثلاجة عرض –  كمية من المواد الغذائية.
 
بسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية، تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  5774  إدارى قسم شبين الكوم  لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
 
 
 

 


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