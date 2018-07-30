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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:09 م
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السيسي يدعو الإعلام لتبنى قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة.. وإبراز قصص نجاحهم

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:00 م
السيسي يدعو الإعلام لتبنى قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة.. وإبراز قصص نجاحهم الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دستور 2014 كفل حقوقا غير مسبوقة لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن تمثيلهم فى البرلمان جاء تمثيلا مشرفا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم، بالإضافة إلى إعلان 2018 عاما لذوى الاعاقة، والذى شهد إقرار قانون خاص بهم، جنبا إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم داخل المجتمع.

ودعا الرئيس السيسي وسائل الإعلام لتبنى قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، وإبراز قصص نجاحهم، وتحفيزهم على تخطى التحديات والتفوق فى مختلف المجالات".

وقدم الرئيس السيسي خلال كلمته فى المؤتمر الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر للنماذج المشرفة والملهمة من ذوى الاحتياجات الخاصة قائلا: " كل الشكر والتقدير على رسائل الأمل التى بعثتموها اليوم فى أنفسنا وقدرتكم على التغلب على الصعاب التى تواجهكم".

وتعهد الرئيس السيسي أن تبذل الدولة قصارى جهدها لإنجاز مشروعات مختلفة تساهم فى توفير حياة كريمة وتطور قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة، متابعا: "لنؤكد سويا أن إرادة هذا الوطن والتكامل بين أبناءه هم الدافع القوى للانطلاق نحو المستقبل.

 

 

 

 


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