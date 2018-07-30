السكة الحديد: فرق الصيانة تنتهى من رفع آثار حادث قطار أسوان

صرح المهندس شعبان محمود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أن فرق الصيانة التابعة للهيئة العامة للسكة الحديد قامت برفع أثار حادث قطار 982 أسبانى والذى خرج عن القضبان أمس فى الكيلو 809 بالنسبة للخط النازل أسوان القاهرة وتم اليوم الاثنين استئناف حركة القطارات على هذا الخط من أسوان للقاهرة مباشرة.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان شهدت صباح أمس خروج قطار مكيف القاهرة - أسوان رقم 982، عن مساره على القضبان بين محطتى سِلَوِى والكاجوج بمركز كوم امبو بأسوان م، وذلك أثناء رحلته من القاهرة إلى أسوان، حيث خرجت 8 عربات وجراره عن القضبان.

وقرر وزير النقل تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة والمخاطر، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة، ومعاون وزير النقل لشئون السكك الحديدية ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق، لبحث أسباب خروج جرار وعربات قطار رقم 982 مكيف القاهرة - أسوان عن القضبان.