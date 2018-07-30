السفارة السعودية تقدم المعونة للتعرف على أنظمة وقوانين الاستثمار فى مصر

كتب محمد تهامى زكى

أعلن السفير أسامة بن أحمد نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن السفارة ستقدم المعونة والمشورة للتعرف على أنظمة وقوانين الاستثمار فى مصر الشقيقة.

جاء ذلك ردا على أحد المستثمرين السعوديين عبر تويتر، حيث كتب المستثمر: "عرض علىّ استثمار فى مصر الشقيقة، هل يوجد فى سفارتنا الغالية فى القاهرة من يرشد ويوجه لنا بداية الطريق ويكون لنا نورا فى غربة دولة لا نعلم قوانينها".

ورد السفير: "قسم شؤون السعوديين بالسفارة سيقدم لكم المعونة والمشورة بإذن الله تعالى وبالتنسيق مع الملحقية التجارية، أشكرك على طلب المشورة للتعرف على أنظمة وقوانين الاستثمار فى مصر الشقيقة".