الريف المصرى يقر شروط نظام حق الانتفاع فى الطرح الجديد لمشروع 1.5 مليون فدان

كتب عز النوبى

أقر مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، فى اجتماعه أمس الأحد آلية وشروط طرح مساحات من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع.

وأكد عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد أنه قد تم الاستقرار خلال الاجتماع على تطبيق هذا الشكل الجديد من الطرح بنظام حق الانتفاع على مساحات أراضى تزيد على 500 فدان، بقيمة سنوية مقابل حق الانتفاع بالأراضى من 1000 جنيه للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات.

ولفت حنورة إلى أن مجلس الإدارة قد قرر أن تصل مدة حق الانتفاع بالأراضى المطروحة حتى 25 سنة، مع مراعاة تطبيق شرط قيام المنتفع بحفر الآبار واستصلاح الأرض خلال سنة من تاريخ التسليم.

وأكد رئيس مجلس إدارة "الريف المصرى الجديد" أن فكرة طرح بعض المساحات فى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع جاءت من منطلق الرغبة فى توفير أكثر من شكل أو منتج جديد فى أساليب طروحات الشركة، بما يوفر كل الصور والآليات الممكنة التى من شأنها أن تناسب كل الراغبين فى الانضمام للمشروع.