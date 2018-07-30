video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الريف المصرى يقر شروط نظام حق الانتفاع فى الطرح الجديد لمشروع 1.5 مليون فدان

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:30 م
الريف المصرى يقر شروط نظام حق الانتفاع فى الطرح الجديد لمشروع 1.5 مليون فدان عاطر حنورة رئيس مجلس ادارة شركة الريف المصرى
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أقر مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، فى اجتماعه أمس الأحد آلية وشروط طرح مساحات من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع.

وأكد عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد أنه قد تم الاستقرار خلال الاجتماع على تطبيق هذا الشكل الجديد من الطرح بنظام حق الانتفاع على مساحات أراضى تزيد على 500 فدان، بقيمة سنوية مقابل حق الانتفاع بالأراضى من 1000 جنيه للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات.

ولفت حنورة إلى أن مجلس الإدارة قد قرر أن تصل مدة حق الانتفاع بالأراضى المطروحة حتى 25 سنة، مع مراعاة تطبيق شرط قيام المنتفع بحفر الآبار واستصلاح الأرض خلال سنة من تاريخ التسليم.

وأكد رئيس مجلس إدارة "الريف المصرى الجديد" أن فكرة طرح بعض المساحات فى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان بنظام حق الانتفاع جاءت من منطلق الرغبة فى توفير أكثر من شكل أو منتج جديد فى أساليب طروحات الشركة، بما يوفر كل الصور والآليات الممكنة التى من شأنها أن تناسب كل الراغبين فى الانضمام للمشروع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الريف المصرى الجديد تبحث طرح أراضى الـ1.5 مليون فدان بنظام حق الانتفاع

الريف المصرى

المليون ونصف المليون فدان

طرح اراضى

حق الانتفاع




لا تفوتك
وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة