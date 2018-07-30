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"الريف المصرى": سحب أراضى المنتفعين حال عدم استصلاحها خلال سنة من تسلمها

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:49 م
"الريف المصرى": سحب أراضى المنتفعين حال عدم استصلاحها خلال سنة من تسلمها المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد
كتب أيمن رمضان
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أكد المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، سحب الأرض من المنتفعين إذا لم يتم استصلاحها خلال عام من تسلمها، موضحاً أنه فى غضون 3 أشهر من توقيع العقد يجب على المنتفع تسليم خطة تنميته للأرض ويتم الموافقة عليها من مجلس الأرض، ويصبح ملتزما بها.

وتابع: "لو شخص حصل على 10 آلاف فدان على سبيل المثال، وقال إنه هيستصلح جزء منهم فى أول عام وباقى تباعاً ..تعرض خطته ومن ثم تقر، وتصبح ملزمة له".

وأضاف " حنورة"، أن الشركة أساليب الطرح ومساحات الأراضى المطروحة على المنتفعين، بما تتناسب مع جاهزيتهم المادية والفنية.

وكانت شركة الريف المصرى، أقرت شروط نظام حق الانتفاع فى الطرح الجديد من مشروع الـ1,5 مليون فدان.


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