الرقابة المالية تشارك فى لقاء تثقيفى بساقية الصاوى لنشر الثقافة غير المصرفية

كتب هانى الحوتى

شارك المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى لقاء تثقيفي عن الأدوات المالية غير المصرفية بساقية الصاوى، بحضور الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي رئيس الساقية، وذلك فى إطار مبادرة هيئة الرقابة المالية نحو نشر الثقافة المالية بمختلف الأنشطة التي تتولى الإشراف والرقابة عليها من سوق المال ، وتأمين وصناديق التأمين الخاصة ، وتمويل عقارى ، ونشاط التمويل متناهى الصغر بين جميع فئات المجتمع المصرى.

تضمن اللقاء إلقاء الضوء على نتائج ما نشهده من توظيف للتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق سهولة وتيسير الوصول لمزيد من المنتجات والخدمات المالية بشقيها ( المصرفى – وغير المصرفى) ، وما صاحبها من زيادة المخاطر عند اتخاذ القرار المالي- الاستثمارى – الصحيح.

وقال النشار، بحسب بيان صحفى اليوم الاثنين، إن نخبة من خبراء الهيئة تحدثت عن البدائل التمويلية التى تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية ( الغير تقليدية ) ممثلة فى التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وركزت على نشاط التمويل متناهى الصغر والمتاح عبر أكثر من 1600 منفذ للشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط، بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره نشاط التأمين والتأمين المتناهى الصغر من حماية تأمينية للمواطن تمكنه من مواجهة أعباء الحوادث والكوارث.

كما جرى إلقاء الضوء على أهمية صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات كوسيلة استثمار لصغار المستثمرين، وكيفية اختيار شركة السمسرة وإدارة المحافظ للحد من المخاطر التى يمكن التعرض المتعاملين فى سوق المال.

بالإضافة إلى التعريف بالدور الرقابى للهيئة والذى تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وإلقاء الضوء على الآليات التى يتيحها قانون الإشراف والرقابة - رقم 10 لسنة 2009 - للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها ، وما تراه لازما من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.







