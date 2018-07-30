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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:33 م
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"الحب ولع فى الدرة".. منى تعتذر لحبيبها بلافتة: آسفة.. محدش يملى مكانك

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:26 م
"الحب ولع فى الدرة".. منى تعتذر لحبيبها بلافتة: آسفة.. محدش يملى مكانك لافته الاعتذار
الدقهلية شريف الديب
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"الحب ولع فى الدره" ..جمله دائما ما نرددها عندما نرى شاب وفتاه مخطوبين أو حتى زوجين مع اختلاف أعمارهم منسجمين معا وكل منهما مبديا  إعجابه وحبه للآخر بالطريقة التى تعجبه كى يوصل حبه لقلب الآخر، أو حتى يعتذر له عن فعل قام به سبب غضب الطرف الآخر حتى سترجع قلبه ويملكه مره أخرى.

كل منهما يعبر عما بداخله من حزن أو فرحه أو عتاب أو استعطاف كى تعود الموده بينهما، أو الخوف على العشره أو بسبب الحب الزائد الذى لا ينفع بدونه الحياه كما يعبرون، فنجد من يستخدم لافته يكتب عليها القليل من الكلمات وتحوى الكثير من ممن يجول بخاطره، أو يعبر عما فى قلبه، أو حتى يبعث برساله عبر أقرب الناس إليه، أو منشور على صفحة التواصل الاجتماعى.

"منى" لم تجد إلا كتابة بعض الكلمات القليلة لتعبر عما بداخلها وتبدى اعتذارها لحبيبها، ومن أجل أن تستعطفه ويرضى عنها قامت بتعليق هذه اللافتة بجوار حديقه عامه بأحد شوارع المنصورة.

وفوجئ أهالى مدينة المنصورة بتعليق إحدى الفتيات لافتة فى منتصف شارع قناة السويس، تعتذر فيه لحبيبها، وتطلب منه العودة لها مرة أخرى، وكتبت على اللافته :"اعتذار لحبيبى عبد الرحمن بحبك أوى والله وماليش غيرك.. آسفة يا اللى مافيش حد يملى مكانك هموت نفسى والله" وانهت اعتذارها بـ"اللى بتحبك مني".

 

 

 

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لافته اعتذار للحبيب

شارع قناة السويس بالمنصورة




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