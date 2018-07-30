الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى مديرية كتاف البقع بصعدة

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تمكن الجيش الوطنى اليمنى، بإسناد من تحالف دعم الشرعية ، اليوم الإثنين ، من تحرير مواقع جديدة فى مديرية "كتاف البقع" بمحافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثى، وذلك بعد معارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات.

وأعلن الجيش اليمنى، وفقا لقناة (سكاىنيوز) الإخبارية ، أن قواته حررت مناطق وادىالخراشب ووادىالسوائل ، وصولا إلى تحرير سلسلة جبال الرصيفات المطلة على مناطق السائلة وعلى وداىآل بو جبارة بمحافظة صعدة ، كما تمكنت قوات الجيش اليمنىمن تحرير منطقة الطير.

وتأتى هذه التطورات بعد يوم واحد من توجيه التحالف ضربة قوية للميليشيات الحوثية فى معقلها، حيث دمر مواقع صواريخ باليستية تابعة لها.