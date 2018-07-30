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التعليم: طالب بالمنوفية صور ورقة أسئلة بامتحانات الدور الثانى للدبلومات

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:19 م
التعليم: طالب بالمنوفية صور ورقة أسئلة بامتحانات الدور الثانى للدبلومات طلاب الثانوية-ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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أدى صباح اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعى – زراعى– تجارى – فندقى) امتحانات الدور الثاني  للعام الدراسي 2017/2018.
 
صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الامتحانات قد عقدت على فترتين الفترة الأولى، عدد المواد الإمتحانية (52) امتحان، والفترة الثانية عدد المواد الإمتحانية (9) امتحانات .
 
 من جهته، أوضح الدكتور محمد مجاهد، أن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الإمتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم ولم يتخلف أحد، مشيرا إلى  قيام المنتدبين بمراجعة الأوراق الإمتحانية وحرروا محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية وأن زمن الإجابة وفقاً لما ورد فى جداول الامتحانات، والطباعة سليمة وخالية من الأخطاء المطبعية، (لا توجد) أخطاء فنية.
 
وأشار الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إلى أن متابعة نتائج غرفة عمليات لامتحانات الدور الثاني لدبلومات المدارس الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) قد أسفر عن التالى :
 
بالنسبة لغرفة التعليم الصناعي: تلقت الغرفة من لجنة أشمون الصناعية بنين- أشمون رقم (1914) بمحافظة المنوفية ما يفيد محاولة الطالب (م/م/ق)  تصوير ورقة امتحان مادة الرياضيات، وإرسالها لمدرس خارج المدرسة فتم ضبطه واستدعاء الشئون القانونية للتحقيق مع الطالب  وسوف تتم متابعة نتيجة التحقيقات من قِبل القطاع.
 
 كما تلقت الغرفة من لجنة مدرسة الشهيد حسام جمعه الصناعية رقم (1569) ما يفيد دخول احد الأشخاص – لأداء الامتحان بدلاً من الطالب (م/ح/أ) وذلك في مادة الرياضيات تخصص سيارات وتم ضبطه وتسليمه لشرطة مركز اطسا محافظة الفيوم، وعمل محضر بالواقعة وسوف تتم متابعة نتيجة التحقيقات من قِبل قطاع التعليم الفنى، وعدا ذلك لم ترد أى شكاوى تخص غرف التعليم ( التجاري – الفندقي – الزراعي).

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