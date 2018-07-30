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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:52 م
خالد صلاح
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التخطيط: القانون الجديد يتيح للمحافظات التفاوض على ميزانياتها لـ 3 سنوات - صور

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:01 م
التخطيط: القانون الجديد يتيح للمحافظات التفاوض على ميزانياتها لـ 3 سنوات - صور جانب من المؤتمر
أشرف عزوز وماجد تمراز - تصوير عمرو مصطفى
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قال الدكتور خالد زكريا مستشار وزارة التخطيط، إن قانون التخطيط الجديد المطروح أمام البرلمان، يتيح الحق للمحافظات والمراكز فى التفاوض على ميزانيتها لمدة 3 سنوات، وليس سنة واحدة كما يحدث، بالإضافة لأحقية المحافظة فى توفير موارد مالية إضافية لها أكثر من الحد الأقصى للميزانية المخصصة لها.
 
وأضاف مستشار وزارة التخطيط، خلال كلمته فى مؤتمر "التنمية المحلية واللامركزية فى مصر" المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن القانون الجديد يتيح المنافسة بين المحافظات للحصول على مبلغ مخصص المشروعات الكبيرة ذات عائد اقتصادى   .
 
وأوضح زكريا، أن القانون الجديد، يتيح للمحافظات فى الاشتراك بينهما فى المشروعات المشتركة .
 
 
 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


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