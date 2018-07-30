التحالف العربى: إيران تواصل تهديد الملاحة فى باب المندب والبحر الأحمر

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أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد تركى المالكى، أن إيران تواصل تهديد الملاحة فى باب المندب والبحر الأحمر .

وقال المالكى - خلال مؤتمر صحفى بالرياض وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين - إن هناك 22 منفذا بريا وبحريا وجويا فى اليمن ما زالت تعمل، مشددا على أن التحالف سيواصل الجهود لتأمين الملاحة البحرية فى البحر الأحمر.

وأكد المالكى أن الهدف من العمليات فى اليمن هو إعادة الشرعية،مشيرا إلى أن هناك تجاهلا من الأمم المتحدة لانتهاكات ميليشيات الحوثى فى اليمن، حيث فجرت ميليشيات الحوثى محطة المياه فى التحيتا، علاوة على أن الميليشيات تواصل تعطيل دخول سفن المساعدات.

ونوه بأن التحالف يتخذ كافة الإجراءات بما يتوافق مع القانون الدولى والإنسانى، وهناك أكثر من 5 ملايين يمنى يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة .

وألمح المالكى إلى أن الميليشيات الحوثية تتخذ المناطق المدنية مواقع عسكرية لهم ، كما أن صعدة أصبحت نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على السعودية .

وأشار إلى استمرار الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين بزرع الألغام فى مناطق عدة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه تم تدمير أكثر من 5000 لغم زرعتها الميليشيات الانقلابية .