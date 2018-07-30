الإحصاء: الدولة دعمت السلع البترولية والتموينية بـ85 مليار جنيه فى 8 أشهر

كتبت- هبة حسام

بلغت قيمة الدعم الذى تحملته الدولة عن السلع البترولية والتموينية 85 مليار جنيه، وذلك خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام المالى المنتهى "الفترة من يوليو – فبراير 2017/ 2018"، حيث بلغ إجمالى الدعم المقدم من الدولة فى تلك الفترة 112.2 مليار جنيه من بينها دعم السلع البترولية والتموينية.

وطبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر يوليو الجارى، اشتمل الدعم المذكور من الدولة خلال الفترة المشار إليها على دعم لبعض المؤسسات المالية الحكومية والذى بلغت قيمته 0.8 مليار جنيه "800 مليون جنيه" بالإضافة لدعم هيئات أخرى، بلغت قيمته 26.4 مليار جنيه، ومقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى 2016/ 2017، أظهرت البيانات، ارتفاع الدعم المقدم من الدولة لكل من السلع التموينية والبترولية والمؤسسات المالية الحكومية، وهو ما انعكس على ارتفاع القيمة الإجمالية للدعم.

وبلغ إجمالى الدعم خلال الفترة المشار إليها من العام المالى المنتهى 2017/ 2018 –كما هو مذكور عالياً- 112.2 مليار جنيه، مقابل 67.0 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق له 2016/ 2017.

فيما ارتفع دعم السلع البترولية إلى 51.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – فبراير 2017/ 2018، مقابل 17.5 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى 2016/ 2017.

وسجل دعم السلع التموينية ارتفاعاً أيضاً لـ 33.8 مليار جنيه خلال الفترة من الـ 8 أشهر الأولى من العام المالى المنتهى المشار إليها، مقابل 19.6 مليار جنيه للفترة المماثلة من العام المالى السابق له.

أما دعم عدد من المؤسسات المالية الحكومية، فارتفع إلى 0.8 مليار جنيه كما هو مذكور عالياً خلال الفترة من يوليو – فبراير 2017/ 2018، بعد أن سجل 0.5 مليار جنيه "500 مليون جنيه" فى الفترة المماثلة من العام المالى 2016/ 2017، ولم ينخفض الدعم المقدم من الدولة سوى لبعض الهيئات الأخرى، حيث تراجع إلى 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها من العام المالى 2017/ 2018، مقابل 29.9 مليار جنيه للفترة المماثلة من العام المالى 2016/ 2017.

جدير بالذكر، أن النشرة المعلوماتية الإحصائية، هى نشرة شهرية تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تتضمن مؤشرات وتقارير متنوعة عن مختلف قطاعات الدولة، وفقاً لأحدث البيانات المتوفرة عن تلك القطاعات حتى الآن، ومقارنتها بالفترة المماثلة من العام السابق.