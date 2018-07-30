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الأموال العامة تضبط بقالا استولى على 9 ملايين جنيه من أهالى سوهاج

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:38 م
الأموال العامة تضبط بقالا استولى على 9 ملايين جنيه من أهالى سوهاج المتهم
كتب ــ محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي بقال بسوهاج استولى على مبالغ مالية من المواطنين تجاوزت 9 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية .

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من "أشرف.ف.ب " مسئول أمن بالإدارة العامة للبريد، ومقيم بسوهاج، و15 آخرين بقيام المدعو "مينا.ش.ج" بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها 9,200,000 "تسعة ملايين ومائتى ألف جنيه" بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية.

ومن خلال التحريات تم التأكد من صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام ""مينا.ش.ج" مواليد1981 صاحب محل بقالة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء على المبالغ المالية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وعدم التزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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