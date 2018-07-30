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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:23 م
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الأمن اللبنانى يلقى القبض على مهرب و 87 سوريا عقب تسللهم داخل البلاد

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:10 م
الأمن اللبنانى يلقى القبض على مهرب و 87 سوريا عقب تسللهم داخل البلاد قوات الجيش اللبنانى
أ ش أ
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 أحبطت أجهزة الأمن اللبنانية عملية تهريب 87 سوريا إلى الداخل اللبنانى ، كما تمكنت من إلقاء القبض على الشخص القائم على تهريبهم.

وذكر بيان صادر عن شعبة المعلومات بجهاز قوى الأمن الداخلى ، مساء اليوم ، أن من بين من تم ضبطهم 33 طفلا ، وذلك فى بلدة الصويرى الحدودية بمحافظة البقاع ، عقب تسللهم خلسة إلى داخل الأراضى اللبنانية قادمين من سوريا.

وأضاف البيان أنه تم أيضا إلقاء القبض على متهم سورى بعدما كشفت التحريات عن أنه هو الذى تولى تهريب هؤلاء الأشخاص إلى لبنان.
وقام الجهاز بتسليم المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم


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