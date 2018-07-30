الأحزاب الفرنسية تتقدم غدا بطلب سحب الثقة من الحكومة بسبب قضية "بينالا"

كتب : أحمد علوى

قال موقع "بارى نوماندى" الفرنسى، إن أحزاب اليمين واليسار الفرنسية ستتقدم غدا الثلاثاء، بطلبين لسحب الثقة من الحكومة بسبب أزمة مساعد ماكرون.

وأوضح الموقع أن الطلبين مقدمين من اليمين المتمثل فى حزب الجمهوريين، واليسار المتمثل فى 3 أحزاب هم الاشتراكى، وفرنسا المتمردة ، والحزب الشيوعى.

وتسعى المذكرتان المتشابهتان فى صيغتهما إلى إجبار الحكومة إذاعة كل التحقيقات التى تدور وعدم منع إظهار الحقيقة حول قضية المعاون الأمنى السابق للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا الملاحق بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين فى الأول من مايو.