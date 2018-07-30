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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:30 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الاثنين، منها حركة تنقلات وترقيات وزارة الداخلية، وتوقيع فصائل المعارضة السورية المسلحة اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية مصرية، ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، وتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الإتاحة التكنولوجية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة.. وغيرها من الأخبار المهمة..

1
 

بالأسماء.. حركة تنقلات وترقيات وزارة الداخلية

 

2

فصائل المعارضة السورية المسلحة توقع اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية مصرية

 

3
 

الرئيس السيسي يدشن مبادرة الإتاحة التكنولوجية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة

 

4
 

السيسي يكرم 6 نماذج من متحدى الإعاقة.. الرئيس: دا من أجمل أيام حياتى ورصيدكم هائل عند رب الناس

 

5
 

التعليم العالى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. وبدء التحويلات الخميس.. والمرحلة الثالثة بحد أدنى 50%

 

6
 

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

 

7
 

ضوابط إضافة المواليد الجدد ببطاقات التموين.. من يناير 2006 لنهاية ديسمبر 2015

 

8
 

السلطات الليبية تعثر على جثث 3 مواطنين مصريين فى صحراء الجغبوب

 

9
 

الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

 

10
 

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع المكسيكى أجييرى لتدريب المنتخب الوطنى

 


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حركة وزارة الداخلية

حركة الداخلية

ترقيات الداخلية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تحويلات الجامعات

السيسي

ذوي الاحتياجات

المعارضة السورية

الاهلي

الزمالك

مدرب المنتخب

أجييرى




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