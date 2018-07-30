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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:53 م
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استعدادات مكثفة بالحجر الصحى بالمطار قبل انطلاق رحلات الحجاج إلى السعودية

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:52 م
استعدادات مكثفة بالحجر الصحى بالمطار قبل انطلاق رحلات الحجاج إلى السعودية مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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شهد الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى استعدادات مكثفة، حيث خاطبت وزارة الصحة سلطات الحجر بالمطارات والمنافذ، بشأن الاستعدادات الأزمة لبدء تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج.

 

وتضمن خطاب وزارة الصحة لمديريات الصحة بالمطارات والمنافذ ومنها مطار القاهرة، على ضرورة تدعيم الحجر الصحى بالقوى البشرية المطلوبة وفقا لحجم وكثافة التشغيل، وتدريب العاملين على إجراءات مكافحة العدوى، والتأكد من جاهزية تيرمتومترات لقياس درجة الحرارة عن بعد "الإنفراريد"، والتأكد من توزيعها بالعيادات وصالات الوصول بما يتناسب مع حج التشغيل.

 

وأكد الخطاب جاهزية مركز المعلومات من عدد كفاءة مدخلى البيانات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات والإنترنت، وتوفير كل المطبوعات وكروت الصحة العامة والإرشاد ومطبوعات التوعية وكل أدوية الطوارئ والطعوم والأمصال المطلوبة، وإخطار كل الجهات المعنية بخطة الحجر الصحى الموضوعة، لاستقبال الحجاج والإجراءات الوقائية المقررة.

 

وشدد الخطاب على ضرورة عمل عده إجراءات صحية للحجاج عند السفر منها، توزيع كروت الإرشاد والمطبوعات الصحية لجميع الحجاج، وتقديم النصائح الصحية لجميع الحجاج، لكيفية الحماية من التعرض لأى إصابة بمرض معدى أثناء الإقامة بالمملكة، والتأكد من حيازة كل حاج قبل السفر على شهادة التطعيم المطلوبة واستكمال الإجراءات بتطعيم من لا يتم تطعيمه، وتقديم الاسعافات الاولية للحجاج المترددين على عيادات الحجر الصحى بصالة السفر، التنسيق مع شركات الطيران بشأن عرض الحالات المسافرة المصحوبة بارتفاع فى درجات الحرارة على طبيب الحجر الصحى لتقييم الحالة.

 


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