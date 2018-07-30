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الإثنين، 30 يوليه 2018 04:09 م
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إماراتيون يجددون دعهم للسياحة المصرية عبر هاشتاج #سأدعم_سياحة_ مصر

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:53 م
إماراتيون يجددون دعهم للسياحة المصرية عبر هاشتاج #سأدعم_سياحة_ مصر شرم الشيخ
كتبت ميرفت رشاد
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واصل مواطنون إماراتيون عرض تجربتهم السياحية فى مصر عبر هاشتاج على "توتير" بعنوان #سأدعم _ سياحة _ مصر ، انعكاسا لتوجيهات القيادة الرشيدة الدائمة بدعم مصر فى كافة المجالات.

 

الهشتاج
الهشتاج

 

وقد استشهد المغردون فى هذه الحملة المتجددة إلى مدى بشاشة وكرم الضيافة الذى يتميز به الشعب المصرى، بالإضافة إلى احتضان مصر للعديد من المعالم السياحية المبهرة التى تستحق الزيارة.

 

 

هشتاج
هاشتاج

 

وتداول المغردون صورا عديدة ومقاطع فيديو متنوعة توثق رحلتهم إلى مصر، حيث تضمنت منشوراتهم المعالم السياحية والشواطئ والمطاعم والفنادق الفاخرة والمقاهى الراقية.

 

وكان الكاتب الإماراتى إبراهيم بهزاد، قد دشن الهاشتاج "سأدعم سياحة مصر" مستعرضا تجربته المميزة وداعيا السائحين الخليجيين لزيارة مصر.

 

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