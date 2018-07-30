إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية فى مؤتمر صحفى بالتعليم العالى اليوم

كتب ــ وائل ربيعى

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عصر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، ومن المنتظر أن يتم إعلان كل التفاصيل والأرقام الخاصة بالأماكن المتاحة فى المعاهد والكليات والمعاهد العيا، بالإضافة إلى إعلان موعد المرحلة الثالثة من التنسيق وتحويلات تقليل الاغتراب.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى، قد أغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، بعد أن استوفى المدة الرسمية لذلك، فى السابعة من مساء الجمعة الماضى، والتى كانت أعلنتها الوزارة من قبل.

من جانبه، أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، أن 193 ألف طالب بالمرحلة الثانية سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، منذ فتح باب تسجيل الرغبات.