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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:22 م
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إطلاق مبادرة "معا من أجل بيئة نظيفة" بمنقباد بأسيوط

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:14 م
إطلاق مبادرة "معا من أجل بيئة نظيفة" بمنقباد بأسيوط جانب من المبادرة
أسيوط - محمود عجمى
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أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على أهمية الدور الذى تلعبه هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمشاركة مع الجهاز التنفيذى في تحقيق التنمية المستدامة بكافة مراكز وقرى المحافظة تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للتنمية المستدامة مصر 2030.

وقال نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط انه تم إطلاق مبادرة "معا من أجل بيئة نظيفة" بقرية منقباد بالمشاركة المجتمعية بين الوحدة المحلية لقرية منقباد وجمعية تنمية المجتمع والتى تستمر لمدة 4 أيام.

وأوضح نبيل الطيبى انه سيتم خلال المبادرة رفع كافة المخلفات بالشوارع والطرق داخل قرى منقباد وبهيج وسلام والعدر حيث تم البدء فى رفع مخلفات ونظافة شوارع السوق وأمام الوحدة المحلية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أسيوط انه جارى إعادة رصف الطريق الممتد بدءًا من مصنع السماد حتى سور جامعة الأزهر ماراً بقري (الوليدية ،منقباد ،بني حسين ،نجع سبع) وهذا بطول 15 كم تقريباً وبتكلفة 16 مليون و860 ألف جنيه وسوف يتم استكمال الإنارة الخاصة بالطريق خلال هذا العام المالي 2018/2019م بالإضافة إلى رصف شوارع داخل قرية منقباد بطول 1.7 كم وبتكلفة 2 مليون جنيه.

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