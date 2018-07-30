إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا فى الضفة بينهم أربعة صحفيين

رويترز

قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية اليوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلى اعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بينهم 4 صحفيين. وذكر نادى الأسير الفلسطينى أن حملة الاعتقالات شملت العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بعد مداهمة عدد من المنازل.

وقال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى فى تغريدة على تويتر، "اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية 20 فلسطينيا يشتبه بضلوعهم بنشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

وأضاف "كما اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية أربعة فلسطينيين يشتبه فيهم بالتحريض فى إطار نشاطات قناة القدس التى تم إعلانها منظمة إرهابية كما تم مصادرة وسائل بث ومواد تكنولوجية وسيارة".

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الصحفيين الأربعة المعتقلين هم علاء الريماوى ومحمد علوان وقتيبة حمدان وحسنى إنجاص.