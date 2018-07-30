إحباط تهريب 53 ألف لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من إحباط تهريب 53 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.

أثناء مرور القوه المرافقة والمعينين خدمة القول الأمنى بالقطاع الثانى س 7 بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز شرطة إدكو تمكنو من ضبط السيارتين 24323/ ل س ج 8519 نقل بمقطوره كفر الشيخ "فنطاس" قيادة أحمد .س.م 32 سنة سائق محملة بكمية 54 ألف لتر مواد بترولية "سولار - بنزين"، س ص م 1226 نقل قيادة زكريا .م.ا. 26 سنة سائق محملة بـ 14جركن فارغ بداخل أحدهم كمية من المواد البترولية وذلك حال قيام قائد السيارة الأولى بتفريغ كمية من حمولتها بالجراكن الموجوده على السيارة الثانية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعه، وأضاف قائد السيارة الأولى أنه كان فى طريقه من الإسكندريه لتفريغها بأحد المحطات بمدينة فوه كفر الشيخ وتم التحفظ على السيارتين وحمولتهما بمعرفة مسئولى التموين وتحرر المحضر اللازم.

كما تمكنت حملة تموينية بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والمهندس أحمد ضيف الله والمهندس سمير البلكيمى من ضبط "ساميه .م.د" 45 سنة صاحبة مخبز بلدى لقيامها بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزتها كمية 700ر1 طن دقيق بلدى مدعم ، 74 بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين، وضبط "مصطفى .ا.ع" 43 صاحب محطة وقود سيارات بدون ترخيص لإدارته المحطه بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 700 لترسولار ، 800 لتر بنزين 80 بإجمالى 1500 لتر مواد بترولية مدعمة.

كما تم ضبط "محمد .س.م" 44 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصه ببنك التنميه والإئتمان الزراعى والمخصصه للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط 150ر1 طن أسمدة زراعية.

وأسفرت حملة أمنية عن ضبط 1042متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "أحمد .ا.ا" 30 سنة مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز دمنهور "شروع فى قتل" والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد. كما تم تحرير 2460 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 273 إشغال طريق. وأصيب سائق توك توك بكسر فى الجمجمة إثر اصطدامه بأحد قطارات خط المناشى بالبحيرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود باصطدام أحد القطارات بدراجه بخاريه "توك توك "بشريط السكه الحديد خط المناشى أمام قرية قليشان دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير قطار ركاب القاهره إيتاى البارود خط المناشى فوجئ سائقه بعبور دراجة بخاريه توك توك قيادة "عبد العزيز .ا.ا." 30 سنة سائق لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور فاصطدم بها واستمر القطار بخط سيره دون توقف ولا توجد ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، نتج عن ذلك إصابة قائد الدراجة البخارية اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات.

تم نقل المصاب لمستشفى إيتاى البارود العام للعلاج ولايمكن استجوابه وحدثت تلفيات بالدراجة البخارية تم التحفظ عليها. و تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

كما استقبل مستشفى كفر الدوار العام عاملة بمصنع ملابس مصابة بحالة تسمم وإعياء شديد واضطرابات بالوعى إثر تناولها عصير معد بالمنزل بمنطقة السناهرة التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول "هاجر .ي.خ"21 سنة عاملة بمصنع ملابس مصابة بتسمم وحموضة بالدم واضطراب بدرجة الوعى - إدعاء تناول مادة غير معلومة ولايمكن استجوابها وتم حجزها بالمستسفى تحت الملاحظة.

وبسؤال والدها "ياسر .خ.س" 53 سنة عامل قرر بتناول ابنته عصير تمر هندى مُعد بالمنزل تبين أنه فاسد لقيامهم بتخزينه منذ فتره مما أدى لإصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك و تحرر المحضر اللازم.