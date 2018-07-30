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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:50 م
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أولى جلسات محاكمة أبو تريكة بتهمة التهرب من الضرائب مطلع سبتمبر

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:41 م
أولى جلسات محاكمة أبو تريكة بتهمة التهرب من الضرائب مطلع سبتمبر محمد أبو تريكة
كتبت أمنية الموجى - أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة اللاعب السابق محمد أبوتريكة في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات، للأسبوع الأول في شهر سبتمبر لإعلان المتهم للحضور. 

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.

 

 


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