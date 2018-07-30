"أوقاف الشرقية": حركة تنقلات واسعة لمديري الإدارات لتنشيط الدعوة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية، أنه حرصا على تطوير العمل الإداري وتنشيط الدعوة داخل المديرية وإداراتها الفرعية قام بحركة تنقلات لمديرى إدارات المحافظة.

وأضاف وكيل أوقاف الشرقية فى تصريحات لـ " اليوم السابع"، أنه تم تكليف الشيخ رمضان رمضان حنفى مديرا لإدارة أوقاف فاقوس الاولى وتكليف الشيخ كمال عبد الله مصطفى كمال مديرا لإدارة أوقاف الرحمانية ونقل الشيخ احمد ابراهيم محمد منصور من ادارة القرين إلى إدارة أوقاف أبو حماد جنوب ونقل الشيخ عبد العزيز علوان إلى إدارة القرين ونقل الشيخ ناصر عبد الاعلى من إدارة أوقاف الرحمانية بأبوكبير إلى إدارة العزيزية، ونقل الشيخ أيمن محمد عبد الفتاح الشيمى من إدارة العزيزية إلى إدارة أوقاف منيا القمح.

وأوضح الخطيب أنه تم إلغاء تكليف الشيخ حمدى أحمد أبو الفضل مدير إدارة أوقاف فاقوس الاولى، والشيخ سعيد محمد عزت مدير ادارة اوقاف منيا القمح وعودتهم إلى عملهم الاصلى مفتشين بادارات المديرية، وإلغاء تكليف الشيخ حسن ابراهيم عطية رئيس قسم شئون القرآن بمديرية أوقاف الشرقية والشيخ محمد خيرى عطا الله مفتش بجهاز التفتيش والمتابعة بالمديرية وعودته لعمله الأصلى كمفتش.