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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:00 م
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أمين التعاون الإسلامى يلتقى المدير التنفيذى لمركز هداية لمكافحة التطرف

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:13 م
أمين التعاون الإسلامى يلتقى المدير التنفيذى لمركز هداية لمكافحة التطرف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى
أ ش أ
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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية التنسيق بين مركز صوت الحكمة فى منظمة التعاون الإسلامى ومركز هداية، وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين فى ديسمبر العام الماضي، وذلك عبر اعتماد برنامج تنفيذي.

جاء ذلك خلال لقاء العثيمين اليوم مع المدير التنفيذى للمركز الدولى للتميز لمكافحة التطرف العنيف هداية مقصود كروز، وذلك على هامش ورشة العمل المشتركة بين مركز صوت الحكمة التابع للتعاون الإسلامى ومركز هداية بشأن مواجهة التطرف العنيف.

من جانبه، أشار المدير التنفيذى لـ هداية إلى أهمية المذكرة الموقعة بين الجانبين، مؤكدا أنه تم التشاور مع مركز صوت الحكمة والعمل على 3 محاور رئيسية تمثلت فى الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التطرف، ودور الاتصال الإعلامى فى مكافحة الإيديولوجيات الضارة، ودور التعليم فى مكافحة التطرف.

 

 


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