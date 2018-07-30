أسعار النفط اليوم الاثنين 30-7-2018 برنت يسجل 74.42 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين 30-7-2018 ، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 13 سنتا لتصل إلى 74.42 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 31 سنتا لتصل إلى إلى 69 دولارا للبرميل.

وزاد خام برنت 1.7 % الأسبوع الماضى ليحقق أول مكسب فى 4 أسابيع، فيما انخفض خام غرب تكساس 1.3 % يوم الجمعة.

التوترات التجارية تكبح المكاسب

ونما الاقتصاد الأمريكى بأسرع وتيرة فى نحو أربع سنوات فى الربع الثانى، لكن التوترات التجارية تظل محتدمة بين واشنطن وبكين على الرغم من انحسارها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وقالت السعودية الأسبوع الماضى، إنها علقت شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أحد أهم مسارات ناقلات النفط، بعد أن هاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفينتين فى المضيق.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية ثلاث منصات حفر نفطية فى الأسبوع المنتهى فى 27 يوليو، حيث زادت شركات الحفر أنشطتها للمرة الأولى فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة وفقا لما أظهرته بيانات صادرة يوم الجمعة.

واردات الهند من نفط إيران تنخفض 12% فى يونيو عن الشهر السابق

وتراجعت مشتريات شركات التكرير الهندية من النفط الإيرانى نحو 12 % فى يونيو مقارنة بالشهر السابق حين أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض العقوبات على إيران لكن المبيعات ظلت أعلى نحو 50 % عنها قبل عام.

وتنأى شركات التكرير فى الهند، أكبر مشتر للخام الإيرانى بعد الصين، بنفسها عن نفط طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى المبرم فى 2015.

واشترت المصافى الهندية نحو 664 ألف برميل يوميا من النفط من إيران فى يونيو بحسب بيان لوزير النفط دارميندرا برادان أمام مجلس النواب، ورغم أن هذا يمثل انخفاضا عن الشهر السابق فإن المشتريات تظل أعلى منها قبل عام.

وقال الوزير :"المصافى الهندية استوردت 1.9 مليون طن من الخام من إيران فى يونيو 2017 و طلبت 2.82 مليون طن فى يونيو 2018".

وقلصت شركات التكرير المملوكة للدولة فى الهند، وتمثل 60% من طاقة التكرير الكلية فى البلد والتى تبلغ 5 ملايين برميل يوميا، الواردات من إيران فى 2017-2018 بسبب خلاف على حقوق تطوير حقل غاز عملاق.

لكن تلك المصافى رفعت الواردات فى السنة المالية الحالية التى بدأت فى أبريل بعد أن عرضت إيران شحنا مجانيا وفترة ائتمان أطول تبلغ 60 يوما.

وأضحت إيران ثانى أكبر مورد لشركات التكرير الحكومية فى الهند بعد العراق فى الفترة من ابريل إلى يونيو لكن الهند حذرت من انخفاض حاد للواردات من إيران عضو أوبك.

وحملت الهند نحو 715 ألفا و600 برميل يوميا من طهران فى الفترة من أبريل إلى يونيو 2018 بزيادة 45% عن الربع السابق حسبما تظهره البيانات المقدمة للبرلمان.

وبحسب بيانات وصول الناقلات التى حصلت عليها "رويترز" من مصادر فإن واردات الهند الشهرية من نفط إيران انخفضت نحو 16%.