17 يوليو الطعن على حكم حبس صيدليين بالأسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

حددت محكمه جنح سيدي جابر بالإسكندرية، يومي 17و 31 يوليو الجاري، لنظر الطعنين اللذين تقدم بهما صيدليين، ضد الحكم الصادر بحبسهما ستة أشهر، في الدعوتين اللتين اقامهما الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية ضدهما، لقيامهما بمخالفة قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يحظر امتلاك الصيدلي لاكثر من صيدليتين.

وكان نقيب صيادلة الإسكندرية، قد قام برفع الجنحتين المباشرتين رقمي 56 و 57 لسنة 2017، ضد كل من (أ.ع)-صاحب سلسلة صيدليات(ع)، و(أ.س) صاحب سلسلة صيدليات (س) - وهما من أكبر سلاسل الصيدليات بالأسكندرية لمخالفة قانون الصيدلة الذي يحظر على الصيدلي تملك أكثر من صيدليتين، كما إتهم صيدليين آخريين، هما (ي.ز) و(ط.م) بإعارة إسمهما لصاحبي سلسلة الصيدليات بالمخالفة للقانون.

وقد أصدرت محكمة جنح سيدي جابر حكمها في الدعويين بحبس الصيادلة الأربعة (صاحبي السلسلتين المذكورين بالإضافة إلى إثنين آخرين اللذين أعارا إسمهما) بحبسهم جميعا ستة أشهر وإلغاء تراخيص الصيدليتين الممنوح لهم وغلق الصيدليتين.

وقد طعن الصيادلة المحكوم عليهم على الحكمين الصادرين ضدهم، وحددت محكمه جنح سيدي جابر نظره بجلستها المزمع عقدها يومي17و31 يوليو الجاري.