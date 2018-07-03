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وزير الكهرباء: القطاع الخاص سيدخل بثقله فى الطاقة المتجددة بعد تحرير الأسعار

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:41 م
وزير الكهرباء: القطاع الخاص سيدخل بثقله فى الطاقة المتجددة بعد تحرير الأسعار محمد شاكر
كتبت نورا فخرى
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قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن هناك استثمارات كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة ونسعى لدخول القطاع الخاص ولكن المستثمر لن يدخل بثقله إلا بعد تحرير سعر الكهرباء.
 
وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي اليوم الثلاثاء: " لذلك نحن ماضون في تخفيض دعم الكهرباء لتحرير أسعار الكهرباء فى مصر حتى 2020". 
 
ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هناك 4 محطات محولات للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجا تم بنائها بالفعل بأموال مستثمرين. 
 
 

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