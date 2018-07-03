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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:45 م
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وزير الخزانة البريطانى يدعو للاهتمام بمخاوف الشركات بشأن البريكست

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:54 م
وزير الخزانة البريطانى يدعو للاهتمام بمخاوف الشركات بشأن البريكست وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند
لندن (أ ش أ)
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دعا وزير الخزانة البريطانى، فيليب هاموند، الحكومة بأن تأخذ المخاوف التى عبر عنها أصحاب الشركات الكبرى بشأن خروج "صعب " من الاتحاد الأوروبى "بريكست " على محمل الجد، ذلك قبل إجتماع مجلس الوزراء بالمقر الريفى لرئيسة الوزراء يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك فى رد الوزير على أسئلة "البرلمان " بشأن التحذيرات التى أطلقتها شركات "إير باص" و"بى إم دبليو" بشأن "البريكست"، والتى قلل من شأنها العديد من الوزراء "الداعين " للخروج من الإتحاد الأوروبى.

وأبلغ وزير الخزانة النواب بأن الحكومة تحتاج إلى الاتفاق على "بريكست "الذى يفى باحتياجات العمل.

يأتى هذا فيما يتعرض الوزراء فى حكومة تيريزا ماى إلى ضغوط متزايدة لتحديد نوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبى التى يتعين على ( لندن ) اتباعها.

ووعدت رئيسة الوزراء بمزيد من التفاصيل من المقرر أن تنشر بعد اجتماع الجمعة بمقر إقامتها الرسمى.

 


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وزير الخزانه البريطانى

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

البريكست




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