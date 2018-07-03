وزير الخارجية يغادر القاهرة متوجها لألمانيا والنمسا فى جولة أوروبية

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكرى وذلك لبدء جولته الأوروبية التى تشمل ألمانيا والنمسا.

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صرح بأن الجولة تهدف إلى متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والنمسا وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، فضلا عن التنسيق مع الشركاء الأوروبيين على ضوء تولى النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن برنامج زيارة وزير الخارجية إلى ألمانيا يمتد ليومين ويشمل عددا كبيرا من اللقاءات مع المسئولين الألمان بكل من الحكومة والبرلمان، بما يعكس الزخم الكبير الذى تحظى به العلاقات المصرية الألمانية فى شتى القطاعات، لا سيما التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتبادل التجارى المتزايد.