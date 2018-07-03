وزير التموين لليوم السابع: إعلان إجراءات إضافة المواليد بالبطاقات 11 يوليو

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزاراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الاضافة والسن المقرر لإضافه المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل على أن يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه.

وأضاف "المصيلحى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع والدعم للمواطنين، كما أن الوزارة تقوم بتوفير كافة المنتجات الغذائية، وكافة السلع الأساسية أيضا فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة فى المحافظات.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شدد على توفير السلع التموينية فى جميع المناطق خاصة الشعبية، من خلال توفير 6 آلاف منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية وصندوق تحيا مصر وغيرها من المنافذ التى توزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار.

وأضاف مدبولى، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب،: "البدء فى تنفيذ مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض أسعار السلع وتبدأ بـ 7 مناطق كمرحلة أولى، وانشاء أسواق فى كل محافظة لذات الغرض، ورفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارا من 1 – 7 – 2018، ولمدة ثلاثة اشهر على ان تتم الزيادة اعتبارا من 1 – 10 – 2018.