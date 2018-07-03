video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التموين لليوم السابع: إعلان إجراءات إضافة المواليد بالبطاقات 11 يوليو

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:36 م
وزير التموين لليوم السابع: إعلان إجراءات إضافة المواليد بالبطاقات 11 يوليو الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجديدة على البطاقات، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزاراء بإضافة المواليد الجديدة، حيث سيتم إعداد دراسة حول كيفية الاضافة والسن المقرر لإضافه  المواليد وإعلانها يوم 11 يوليو الجارى والذى سيوافق اجتماع مجلس الوزراء فى الأسبوع المقبل على أن يتم بدء التنفيذ فى بداية الأسبوع الذى يليه.
 
وأضاف "المصيلحى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير السلع والدعم للمواطنين، كما أن الوزارة تقوم بتوفير كافة المنتجات الغذائية، وكافة السلع الأساسية أيضا فى منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة فى المحافظات.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شدد على توفير السلع التموينية فى جميع المناطق خاصة الشعبية، من خلال توفير 6 آلاف منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية وصندوق تحيا مصر وغيرها من المنافذ التى توزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار.
 
 وأضاف مدبولى، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب،: "البدء فى تنفيذ مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض أسعار السلع وتبدأ بـ 7 مناطق كمرحلة أولى، وانشاء أسواق فى كل محافظة لذات الغرض، ورفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارا من 1 – 7 – 2018، ولمدة ثلاثة اشهر على ان تتم الزيادة اعتبارا من 1 – 10 – 2018.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المصيلحى :لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود

"التموين" تواصل جهودها لضبط الأسعار.. "المصيلحى": تحديد أراض لإنشاء أسواق تجارية كبرى بالمحافظات.. زيادة منافذ "جمعيتى" بالوجه القبلى لـ1390 فرعًا.. وتكثيف طرح السلع بالمجمعات وتأمين احتياجات المحافظات الحدودية

"التموين" تكشر عن أنيابها لضبط الأسعار بعد تحريك الوقود.. تكثيف الرقابة على الأسواق والمستودعات.. لجان للمرور على السلاسل التجارية للتأكد من كتابة الأسعار على السلع.. وعلى المصيلحى للقيادات: "معندناش وقت نضيعه"

وزير التموين

المصيلحى

اضافة المواليد

البطاقات




لا تفوتك
إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة