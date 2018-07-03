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وزيرا الطاقة السعودى والروسى يتفقان على استمرار التنسيق بسوق النفط

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:24 ص
وزيرا الطاقة السعودى والروسى يتفقان على استمرار التنسيق بسوق النفط خالد الفالح وزير النفط السعودى
رويترز
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قال بيان صادر من وزارة الطاقة السعودية إن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح بحث تطورات سوق النفط مع نظيره الروسى، واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمى.

وتحدث الفالح مع وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك يوم الاثنين وبحثا الحاجة إلى تعديل عملية المراقبة الحالية "لتعكس الهدف المتفق عليه الذي يقضي بتعديل متوسط الالتزام الإجمالى إلى 100 بالمئة وفقا للإعلان الصادر عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك".

واتفقا الوزيران على "أن تكلف اللجنة الفنية المشتركة بصياغة واقتراح إجراءات مناسبة وعرضها على اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون منتجون للنفط الشهر الماضي على زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو مع تعهد السعودية بزيادة "محسوبة" في الإمدادات دون أن تذكر أرقاما محددة.

 


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