نيكى يهبط لأدنى مستوى فى 3 أشهر مع تنامى مخاوف الحرب التجارية

تراجع المؤشر نيكى للأسهم اليابانية إلى أقل مستوى فى نحو ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات اتسمت بالتقلب بسبب تنامى المخاوف من بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي هددت كل من الولايات المتحدة والصين بفرضها على الأخرى في نهاية الأسبوع الجارى.

وأغلق المؤشر نيكى القياسي منخفضا 0.12 فى المئة مسجلا 21785.54 نقطة. وكان المؤشر قد هبط خلال الجلسة 1.1 بالمئة إلى 21574 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل.

ومع ترقب المستثمرين ليوم السادس من يوليو، وهو الموعد الذي حددته واشنطن لفرض رسوم على صادرات صينية للولايات المتحدة بقيمة 34 مليار دولار، لم ينج سوى عدد قليل من الأسهم من موجة الهبوط.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 فى المئة أيضا ليصل إلى 1692.80 نقطة وبلغ عدد الأسهم الخاسرة 1541 سهما مقابل صعود 486 سهما.

وكانت شركات المعادن غير الحديدية وشركات الشحن من بين الأكثر تضررا بعدما فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوما على منتجات الصلب والألومنيوم فى وقت سابق ونزل مؤشرا القطاعين 1.9 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.

وهبط مؤشر قطاع تصنيع الآلات الدقيقة 1.2 بالمئة وفقد سهم سيتزن للساعات ثلاثة بالمئة.