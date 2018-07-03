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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:28 م
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نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:26 م
نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة محكمة التجمع
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس جلال البحيرى، 15 يوما فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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امن الدولة تجديد حبس




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