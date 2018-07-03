ننشر إجراءات حكومة مصطفى مدبولى لتحسين مستوى معيشة المواطنين

كتبت : نورا فخرى

يعطى برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" أولوية مطلقة للتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى لتغطى نسبة 60% من السكان تحت خطر الفقر (تكافل وكرامة) وبعدد يبلغ 3.5 مليون أسرة تتضمن حوالى 18 مليون مواطن، وبتكلفة تبلغ 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجية حوالى 5 مليارات جنيه لتلبية متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، رفع كفاءة منظومة الدعم العينى والتحول التدريجى إلى الدعم النقدى وضمان وصوله لمستحقيه إلى جانب مراعاة عدم التمييز النوعى وتمكين المرأه بإطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يتيح حوالى 100 ألف فرصة عمل ودعم انشطة الأسر المنتجة بتعزيز قدرات حوالى 180 ألف سيدة فى مجال ريادة الأعمال والوصول بعدد المستفيدات من برامج تنمية المرأة الريفية إلى 80 ألف مستفيدة بنهاية البرنامج.

وتستهدف الحكومة - وفقا لبرنامجها الذى استعرضه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم، التوسع فى تقديم وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين، بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى ليصل العدد الإجمالى إلى 1.1 مليون وحدة سكنية بتكلفة 150 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة، وحوالى 400 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بتكلفة تقدر بحوالى 140 مليار جنيه.

وتسعى الحكومة – وفقا لبرنامجها، الانتهاء بالكامل من تطوير جميع المناطق غير الأمنة من خلال استكمال تنفيذ حوالى 80 ألف وحدة سكنية ليصل عدد الوحدات السكنية إلى 200 ألف وحدة و1100 سوق عشوائى، تطوير 81 منطقة عشوائية بمساحة 61.7 ألف فدان.

وتعد أحد أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة، تطوير مستوى خدمات مياة الشرب بتنفيذ 265 مشروعا بطاقة 4.3 مليون مكعب يوميا، وتنفيذ 594 مشروع صرف صحى بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، تعمل على زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100% فى المدت، وإلى نسبة 60% فى القرى بعدد 1152 قرية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 100 مليار جنيه.

كما تستهدف الحكومة، فى إطار استمرار الجهود المبذولة لتطوير خدمات النقل، إنشاء 1600 كم بشبكة الطرق القومية بتكلفة 25 مليار جنيه، وطرق أخرى داخلية وخارجية بتكلفة تبلغ حوالى 9.6 مليار جنيه، إضافة حوالى 97.2 كم لشبكة مترو الأنفاق بنسبة نمو تتجاوز 126%.

وتوجه الحكومة – حسب بيانها نحو 7.3 مليار جنيه لتطوير 208 قرى (ضمن مشروع تنمية وتطوير القرى المصرية) بإنشاء 145 كم شبكات مياة و40 خزان مياه شرب، و20 محطة مياه شرب، 10 محطات معالجة صرف صحى، فضلاً عن توصيل 500 ألف وصلة نهائية للصرف المنزلى بعدد 302 قرية لخدمة 2 مليون مواطن.

وتستهدف الحكومة، الحد من الزيادة السكانية من خلال إجراءات تحفيزية، وتكثيف حملات التوعية، العمل على تحقيق الانتشار السكانى بتطوير المدن الجديدة القائمة بتكلفة كلية تتجاوز 65 مليار جنيه، وطرح 250 ألف قطعه بهذه المدن بمساحة إجمالية 30 ألف فدان، وإضافة 1200 كم لشبكة الطرق.

كما يستهدف البرنامج تخفيف حدة الفجوات التنموية بين المحافظات، بإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وتوجية استثمارات تتجاوز 275 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء لاستكمال تنفيذ مدينة شرق بورسعيد (سلام) والبدء فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، تنفيذ مشروعات طرق وخدمات مختلفة.

وفى إطار تفعيل دور الدولة فى رعاية ابنائها من المقيمين بالخارخ، وتعزيز مشاركتهم فى التنمية الاقتصادية، يستهدف البرنامج لأول مرة تفعيل مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج بستفيد منها حوالى 2 مليون مواطن مصرى بالخارج فى 15 دولية بتكلفة تقدر بحوالى 365 مليون جنيه فضلا عن ميكنة الخدمات القنصلية وتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية.

كما تستهدف الحكومة إنشاء 14 مدينة جديدة متكاملة (مدن الجيل الرابع) على محاور الطرق التنموية على مساحة 450 ألف فدان وبتكلفة تبلغ 150 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة.