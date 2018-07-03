مقتل وإصابة 47 مسلحًا من طالبان فى عمليات بولاية لوجار وسط افغانستان

كابول (أ ش أ)

قال مسئول أفغانى، اليوم الثلاثاء، إن 37 مسلحًا من حركة طالبان قتلوا، وأصيب 10 آخرون بجروح خلال عمليات برية وجوية فى مقاطعة محمد أغا فى ولاية لوجار بوسط أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة، شهبور أحمد ضي، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء ( خاما برس) الأفغانية، أن 20 مسلحًا قتلوا وأصيب أربعة آخرون خلال هجوم فى منطقة ألوزاى المحلية بمدينة بولى علم الأفغانية، عاصمة لوجار، الليلة الماضية، مضيفا أن العمليات استمرت حتى صباح اليوم، بدعم سلاح الطيران للقوات البرية.

وتابع المتحدث قائلا أن 17 مسلحًا قتلوا أيضا وأصيب ستة آخرون، الليلة الماضية، فى عمليات تطهير فى منطقة آب باران بمقاطعة محمد أغا.