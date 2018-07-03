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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:06 م
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مصرع 7 مهاجرين على الأقل فى تحطم قاربهم قبالة سواحل ليبيا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:24 م
مصرع 7 مهاجرين على الأقل فى تحطم قاربهم قبالة سواحل ليبيا مهاجرين - أرشيفية
(أ ف ب)
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قضى سبعة مهاجرين على الأقل من بينهم طفلان كانوا فى قارب قبالة السواحل الليبية أثناء محاولتهم عبور المتوسط نحو أوروبا، بحسب خفر السواحل.

وتم انقاذ 123 مهاجرا آخرين ونقلوا برا حيث سيتم نقلهم إلى مركز احتجاز في العاصمة الليبية، بحسب ما افاد ضابط البحرية رامي غميض لوكالة فرانس برس.

وقتل أو فقد نحو 180 مهاجرا منذ الجمعة فى مياه المتوسط، بحسب أرقام خفر السواحل الليبى.

وتعتبر ليبيا المضطربة نقطة انطلاق لالاف المهاجرين الافارقة الذين يحاولون الوصول الى الشواطئ الأوروبية.

وقضى منذ بداية السنة اكثر من ألف مهاجر في مياه المتوسط، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

 

 


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