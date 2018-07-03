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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:53 م
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مصرع وإصابة 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة بكوريا الجنوبية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:03 م
مصرع وإصابة 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة بكوريا الجنوبية أمطار - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وفقدان شخص واحد، جراء الأمطار الغزيرة التى ضربت البلاد قبل وصول إعصار "برابيرون".

وذكرت الإذاعة الكورية "كى بى إس" أن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أصدرت تحذيرًا من الإعصار الذى يقترب من المياه قبالة جزيرة جيجو التى تقع فى أقصى جنوب البلاد.

وأشارت التقارير إلى أنه من غير المتوقع أن يضرب الإعصار البر الرئيسى لكوريا الجنوبية، إلا أنه من المنتظر أن تسقط أمطار غزيرة وتهب رياح قوية فى مقاطعة "(كانج وان) والمناطق الساحلية الجنوبية اليوم وغدا.

 

 


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