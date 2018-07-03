مصرع عامل فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى عامل مصرعة، مقيم بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر إصطدامة دراجته النارية فى سيارة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بحادث تصادم ومتوفى بالقرب من مزلقان صبرة بمدينة منوف دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم [م ع ر 4285] قيادة " ا .ا .ا " 22 عاما عامل ومقيم دمليج، دائرة مركز منوف دراجة نارية [ بدون لوحات] قيادة "ح .م .ي" 62 عامل، ووقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة النارية بالسيارة حال توقفها على جانب الطريق، ونجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة، متأثرا بإصابته [نزيف بالمخ] وتم نقل الجثة إلى مستشفى منوف العام.

وبسؤال كلا من قائد السيارة ابن شقيق المتوفى "م .ع .م" 33 مؤهل متوسط وأوريا بمضمون ما جاء ونفيا الشبهه الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية .

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3895 جنح قسم منوف لسنة 2018م، بالعرض على النيابة وقررت التصريح بدفن الجثة .