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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:48 م
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مصرع عامل سقط من أعلى سطح منزله أثناء قيامه بضبط الدش الخاص به بالمنوفية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:40 م
مصرع عامل سقط من أعلى سطح منزله أثناء قيامه بضبط الدش الخاص به بالمنوفية جثه -ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى عامل مصرعه بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بالطابق الثالث، بسبب اختلال توازنه حال قيامه بضبط طبق الدش الخاص، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة أشمون عن بلاغ "ز.ع.ع"  ومقيم بدائرة المركز بسقوط شقيقه عامل ومقيم بذات الناحية من أعلى سطح منزله بالطابق الثالث، بسبب اختلال توازنه حال قيامه بضبط طبق الدش الخاص به ما نتج عنه إصابته بكدمات بالوجه ونزيف من الفم والأنف ووفاته متأثرًا بإصابته ولم يتهم أحدًا ونفى الشبهه الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 


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