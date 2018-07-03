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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:48 م
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مصرع طفل خنقا أثناء لهوه داخل غرفة نومه فى الشرقية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:46 م
مصرع طفل خنقا أثناء لهوه داخل غرفة نومه فى الشرقية اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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لقى طفل يبلغ من العمر 11 سنة بقرية بالشرقية مصرعه خنقا، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من "عبد العزيز.أ.س" 60 سنة عامل زراعى مقيم جميزة بنى عمرو، بوفاة نجله "عبد الرحمن" 11 سنة طالب بالصف السادس الابتدائى، أثناء لهوه داخل غرفة نومه.

وبسؤال والده قرر أنه أثناء قيام الطفل باللهو داخل غرفة نومه تعثرت قدماه ما أدى إلى التفاف "حبل" الناموسية المتواجدة أعلى السرير حول عنقه ووفاته، وتبين من تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب اسفكسيا الخنق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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