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مصادر: وزير قطاع الأعمال العام يجدد لرئيس القابضة للتشييد والتعمير 3 سنوات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:27 م
مصادر: وزير قطاع الأعمال العام يجدد لرئيس القابضة للتشييد والتعمير 3 سنوات المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير
كتب ــ عبد الحليم سالم
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كشفت مصادر مسئولة بقطاع الأعمال العام، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قرر التجديد لرئيس القابضة للتشييد والتعمير المهندس محمود حجازى لمدة 3 سنوات قادمة، مع تغيير عدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث انتهت مدة مجلس إدارة الشركة يوم 20 يونيو الماضى.

وبحسب المصادر لـ"اليوم السابع"، فإن قرار التجديد لمجلس الإدارة سيصدر اليوم، أو غدا الأربعاء .

جدير بالذكر، أن المهندس محمود حجازى نجح فى إحداث طفرة فى شركات القابضة للتشييد خلال أخر 3 سنوات، من حيث مضاعفة الإيرادات التى بلغت نحو 14 مليار جنيه، والأرباح  التى بلغت أكثر من 2 مليار جنيه، والتى زادت بأكثر من 300٪ ، كما نجح فى تطوير العمل فى الشركات وتوحيد جهودها معا ،بعد أن كانت تعمل كل شركة بمعزل عن الشركة الأخرى.

وكان حجازى فاز مؤخرا بعضوية مجلس إدارة نقابة المهندسين بالانتخاب.


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محمود حجازى

هشام توفيق

قطاع الاعمال العام




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