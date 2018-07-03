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مدبولى: قيمة برنامج الحكومة فى التطبيق الفعال.. وفريق بكل وزارة لمتابعة التنفيذ

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:57 م
مدبولى: قيمة برنامج الحكومة فى التطبيق الفعال.. وفريق بكل وزارة لمتابعة التنفيذ مصطفى مدبولي
كتبت هند مختار
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أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مستهل الاجتماع الأسبوعى للحكومة الذى ترأسه اليوم الثلاثاء، إلى برنامج الحكومة الذى تم تقديمه إلى البرلمان تحت عنوان "مصر تنطلق"، مؤكداً أن قيمة البرنامج تكمن فى التطبيق الفعال لما جاء فيه بمنتهى الجدية وفقاً لما تضمنه من أهداف، وبحيث يشعر المواطن بمصداقية الحكومة.
 
 ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأن يكون فى كل وزارة فريق مكلف بمتابعة تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع باقى الوزارات ومجلس الوزراء، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة سيتم نشره فى مختلف وسائل الاعلام.
 
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أن هناك قضايا مهمة تمس الحياة اليومية للمواطن العادى من بينها النظافة، والمرور، والرقابة على الأسعار، تحتاج إلى تركيز ومتابعة أكبر فى المرحلة القادمة بحيث يشعر المواطن بتحسن حقيقى على أرض الواقع فى مستوى الخدمات المقدمة له.
 
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب، والتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين داخل دوائرهم، وذلك فى ضوء التعاون والتنسيق الحكومة ومجلس النواب لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
 
    
 
 
 
 

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