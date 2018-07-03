محادثات اندماج فى مرحلة متقدمة بين بوينج وإمبراير البرازيلية للطيران

(أ ف ب)

أعلنت شركة أمبراير البرازيلية لصناعات الطيران، أمس الاثنين، أنها تخوض محادثات إندماج باتت فى "مرحلة متقدمة" مع العملاق الأمريكى بوينج.

وكتبت صحيفة "فالور" البرازيلية أن بوينج ستملك بموجب عملية الاندماج التى تحتاج لموافقة الحكومة البرازيلية قبل إقرارها، غالبية الأسهم فى الشركة الجديدة بينما تحتفظ إمبراير بإدارة نشاطاتها العسكرية.

وتابعت صحيفة فالور أن الشركتين "اعدتا مذكرات تفاهم وطلبتا اجتماعا لعرض" مشروعهما على الحكومة البرازيلية.

وصرحت أمبراير لوكالة فرانس برس أنها "فى مرحلة متقدمة من المفاوضات" لكنها رفضت التعليق على الاتفاق.

تأسست إمبراير كشركة حكومية فى 1969 قبل خصخصتها فى 1994 إلا أن الحكومة البرازيلية لا تزال تحتفظ بحق اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بها، وتابعت فالور أن الشركتين تعتزمان اللقاء "خلال الأسبوعين المقبلين".

بوينغ وامبراير إثنتان من أكبر ثلاث شركات لصناعات الطيران فى العالم مع العملاق الأوروبى إيرباص.