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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:29 م
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مجلس الوزراء السعودى: مستعدون لاستخدام طاقة إنتاج النفط الاحتياطية عند الحاجة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:29 م
مجلس الوزراء السعودى: مستعدون لاستخدام طاقة إنتاج النفط الاحتياطية عند الحاجة دونالد ترامب
رويترز
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قال بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية إن مجلس الوزراء السعودى أكد، اليوم الثلاثاء، استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية من النفط للحفاظ على توازن السوق واستقرارها.

وأضاف البيان أن المملكة مستعدة "لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أى متغيرات مستقبلية فى معدلات العرض والطلب على البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.

جاء البيان بعد دعوات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسعودية لزيادة الإنتاج.


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