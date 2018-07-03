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مادلين أولبرايت: ترامب أكثر رئيس غير ديمقراطى فى تاريخ أمريكا المعاصر

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:50 م
مادلين أولبرايت: ترامب أكثر رئيس غير ديمقراطى فى تاريخ أمريكا المعاصر وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت
كتبت ريم عبد الحميد
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وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، دونالد ترامب بأنه أكثر رئيس غير ديمقراطى فى تاريخ أمريكا المعاصر، فى تصعيد لانتقاداتها الحادة له.

 

وفى مقابلة مع التلفزيون البريطانى، قالت أولبرايت التى كانت أول سيدة تتولى منصب الخارجية الأمريكية فى إدارة بيل كلينتون والتى أصدرت مؤخرا كتابا بعنوان "الفاشية: تحذير"، إنها تشعر بالقلق بشأن الاتجاهات غير الديمقراطية التى راقبتها فى الولايات المتحدة وحول العالم.

 

بحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توادى" الأمريكية، قالت أولبرايت عن ترامب "لا أعتقد أنه فاشى لكنى اعتقد أنه أكثر رئيس غير ديمقراطى فى التاريخ الأمريكى المعاصر، وهذا يؤرقنى".

 

وأوضحت أولبرايت أنها لا تعتقد أن ترامب فاشى لأنه فى النهاية يكون الزعيم الفاشى شخص يستخدم العنف لتحقيق ما يريده. وأضافت أن نهجه إزاء حرية التعبير ورد فعله على دور الإعلام وعدم احترامه للمؤسسات يشعرها بالقلق.

 

واعترفت أولبرايت بأن ما كانت تفعله لم يكن عاديا. وقالت إنه لم يكن من السهل كدبلوماسية سابقة أن تكون فى دولة أجنبية وتنتقد رئيسها، لكنى أشعر بالقلق.

 

وعلقت أولبرايت على سياسة فصل العائلات المهاجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة إنها تعتقد أن هذا أمر غير أمريكى. وأضافت أنها لم تشهد شيئا مثل هذا من قبل، وأنه ىيذكرها بأحد الأمور التى تحدث فى الدول الفاشية. وفيما يتعلق بقمة ترامب مع رئيس كوريا الشمالية، قالت وزيرة الخارجية السابقة إنها كانت انتصارا لكيم.


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